26, Agosto, 2016 26, Agosto, 2016 9:35 a.m. 9:35 a.m.

EN POCOS AÑOS MANAGUA PODRÍA QUEDARSE SIN AGUA

None

La ex directora de Enacal, Ruth Selma Herrera recomendó a los directores de instituciones y al Gobierno revisar y accionar ante los estudios que han realizado países como Japón sobre las fuentes de agua que proveen a Managua, antes de que el recurso se extinga. Los riesgos en Managua son innumerables y el histórico problema de la expansión demográfica en busca de construir viviendas son los principales enemigos del recurso natural. El suelo desprovisto de árboles no evita detener las correntillas, la falta de cosecha de agua y muchas otras omisiones son las que señala Herrera, quien citando un estudio de la Cooperación Japonesa, asegura que Managua proveería suficiente agua hasta 2015, de esa fecha en adelante el agua minoraría gradualmente. “Va llegar un momento en el cual los pozos no dan el agua que deberían proveer”, asegura. Herrera continúa señalando el incumplimiento en los protocolos de construcción de las urbanizadoras, las fuentes agotadas y obras inadecuadas o ausencia de las mismas, suman a los inconvenientes para la preservación del agua. “Hasta el 2015 Managua puede abastecerse de las fuentes y después tiene que usar aguas del Lago Cocibolca”, recuerda la ex funcionaria, y advierte que en el futuro solo quedará “un país pobre que va tener menos recursos por la falta de institucionalidad”. Herrera podría continúar enumerando las acciones que atentan contra el recurso y la negligencia institucional, pero en lugar de ello insta a minorar, hasta erradicar el despale y frenar el avance de la frontera agrícola.