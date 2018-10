27, Agosto, 2016 27, Agosto, 2016 1:49 a.m. 1:49 a.m.

ACUERDAN VIAJES DIRECTOS DE TAIWÁN A NICARAGUA

La Asamblea Nacional aprobó la firma del acuerdo de Servicio Aéreo Civil entre la República de China Taiwán y Nicaragua que suman a los esfuerzos para impulsar el intercambio comercial del país con el resto de Asia. El tratado contiene un anexo con el cuadro de rutas, capacidad y frecuencias, y acuerdos de códigos compartidos, para que las aerolíneas u operadores internacionales autorizados por ambos países, puedan buscar alianzas entre sí, con el fin de facilitar a los usuarios las gestiones pertinentes para realizar el viaje entre Taiwán y Managua o viceversa, sin mayores contratiempos. El embajador de Taiwán, Jer-ming Chuang valoró las ventajas de la posición geográfica tanto de Taiwán como de Nicaragua, factor considerado “importante” para tratar de dinamizar el flujo de comercio y de personas. “Taiwán es un puente para llegar a Asia, al igual que Nicaragua, estamos en el punto central del continente, desde donde se puede ir a Japón, Corea, China, Filipinas, no existe otro país con una posición estratégica así en el servicio aéreo civil”, comentó el embajador al Nuevo Diario. CIFRAS Taiwán y Nicaragua tienen un Tratado de Libre Comercio que ha potencializado sus relaciones. Según cifras de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), en el primer semestre de este año, las exportaciones a Taiwán fueron de 23 millones 105 mil dólares. Ocupa la posición número nueve en la tabla de país destinatarios de la producción nicaragüense hasta ese mes. Las exportaciones hacia Japón ocupan el puesto 17 con 12 millones 748 mil dólares. Taiwán es el principal destino de los productos nicas en Asia y encabeza a un grupo de destinarios en el que está Hong Kong, China Continental, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia y Vietnam. Las exportaciones totales hacia este bloque de naciones, al mes de junio, fueron de 55 millones 260 mil dólares. No obstante, en cuanto a las importaciones, Nicaragua recibe productos de China Continental, potencia desde la cual - hasta junio de este año, según registros de la DGA- se importan 470 millones 704 mil dólares. También se adquieren materiales de Tailandia, Japón y Corea del Sur, mientras Taiwán no lidera este campo de las importaciones nicas desde Asia. La Central de Carga Aérea, según la DGA reporta en exportaciones la suma de 196 millones 462 mil dólares y en las importaciones registra 294 millones 327 mil dólares, hasta junio de 2016. Fuente: END.