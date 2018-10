29, Agosto, 2016 29, Agosto, 2016 7:58 a.m. 7:58 a.m.

POBLACIÓN SE QUEJA DE LA EMPRESA MPESO POR NO VENDER RECARGAS EN PARADAS DE RUTAS

Desde que se implementó el sistema de pago mediante tarjetas TUC de MPESO, la población ha estado inconforme. Las quejas por la escasitud de puestos de recargas han incrementado en los últimos días. Según Juan Carlos López, de Ayuda al Consumidor, la empresa MPESO, como proveedora del pago de un servicio público, está obligada a facilitar la transacción del pago electrónico. “Está obligado porqué (está) ofertando un servicio público, según la Constitución Política y también la Ley específico, porque el transporte es un servicio público”, señaló. Ante la ausencia de oficiales que vendan recarga TUC, los usuarios deben esperar los buses de pago Mixto o pagar a un “5 y le marco”, personas que marcan el pasaje por el doble del valor. Dichas opciones en primera instancia retrasa la agenda de los usuarios o altera el valor para hacer uso del servicio. “Yo veo las dificultades que en las paradas no hay”, “yo misma he tenido que dar ‘montese y le marco’ porque no andan los cinco pesos’”, “no hay y si algunos le cobran cinco”, “cuando uno va al trabajo, colegio, o universidad, andas buscando cómo recargar y no hallás, tenés que esperar el (bus) mixto y se te hace tarde” son los señalamientos de los usuarios inconformes con el servicio.