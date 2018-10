30, Agosto, 2016 30, Agosto, 2016 8:59 a.m. 8:59 a.m.

ESCAÑOS NO PERTENECÍAN A DIPUTADOS

El supuesto irrespeto a la voluntad popular tras la destitución de los 28 diputados auto nombrados de la oposición, el poder judicial se pronunció. Según el magistrado Francisco Rosales, los escaños no le pertenecían a los legisladores destituidos, sino al partido por el que fueron electos, en este caso, el Partido Liberal Independiente (PLI). Al cambiar de presidente y no acatar las convocatorias del delegado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), serían señalados de tránfugas políticos. “El Consejo Supremo Electoral le dice: Señor (Eduardo Montealegre), en el 2011, ‘vaya y haga una convención’. No van y no hacen la convención, ¿somos nosotros la institución, Corte Suprema de Justicia los responsables que desde el 2011 hasta el 2016 no se haya hecho la convención?”, se pregunta el magistrado Rosales. El funcionario señala que ante la desobediencia de no hacer la convención, el antiguo liderazgo del PLI, refleja desinterés político, nacional y del bien común. El Partido Liberal Independiente (PLI) ha ocupado los espacios mediáticos este último año, con el nuevo nombramiento del Presidente, Pedro Reyes, ahora aspirante presidencial, quien se disputó por varios años la representación legal con otras 3 facciones, una de ellas liderada por Eduardo Montealegre. El último escándalo político fue referido a la destitución de 16 diputados electos bajo esa fórmula política, que no reconocieron a Reyes como presidente del PLI y fueron acusados de tranfuguismo político.