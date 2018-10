PROTESTAS SIMULTÁNEAS ANTI-CANAL

El movimiento anti-canal se manifestó en 21 municipios del país, realizando este miércoles marchas simultáneas contra el canal interoceánico. Lee más: PROTESTA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA A TRES AÑOS DE APROBAR LA LEY DE CANAL INTEROCEÁNICO Los manifestantes exigen la derogación de la ley 840 la cual fue aprobada el 13 de junio de 2013, y en su artículo 12 establece la indemnización a los expropiados será según el valor catastral de la propiedad y no sobre el valor de mercado, además establece que no se reconocerá en la indemnización, mejoras hechas en la propiedad antes de la fecha de aprobación de la ley. Mónica López, de Grupo Cocibolca, expresó que el objetivo de las movilizaciones es presionar públicamente a la Corte Suprema de Justica para emita una sentencia a favor de su movimiento, para que se tramite la iniciativa ciudadana de ley para la derogación de la ley del canal. “La Corte tenía 45 días para resolver nuestro recurso de amparo y ya hace un mes y medio que no han emitido sentencia, entonces hay una retardación de justicia”, señaló López. Los marchistas llevan mantas y pancartas en los que se pueden leer “Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno”, “No a la Ley 840”, "Ortega vende patria", entre otros.