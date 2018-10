EDUARDO MONTEALEGRE ANUNCIÓ SU RETIRO DE LA POLÍTICA

5:45 a.m.

El político Eduardo Montealegre Rivas anunció su retiro de la política. El diputado destituido Luis Callejas confirmó la noticia y además dijo que permanece en Nicaragua y que sostuvo una plática con él en días pasados, sin embargo no dará entrevistas por recomendación de su equipo legal, relató.

“Estimados amigos de la Coalición: deseo informarles que me veré imposibilitado de seguir de coordinador de la Coalición. Agradezco la confianza que me brindaron”, escribió el político y ex representante legal del Partido Liberal Independiente (PLI), según recogió el diario La Prensa y más tarde fue confirmado por Callejas.

Montealegre en el último mes estuvo fuera del ojo mediático, tras anunciada la destitución de los diputados elegidos bajo esa fórmula política, viajó hacia Estados Unidos, donde aseguró que no huía ni se retiraría, sino que se encontraba en ese país para acompañar a su hijo que ingresaría a la universidad.

Según Callejas, la decisión de Montealegre es una consecuencia más de la “persecución del régimen y sus planes de implementar la dinastía en el país”.

La Coalición por la Democracia o más recientemente nombrado Ciudadanos por la libertad no se ha pronunciado sobre el nombramiento de quien sustituirá a Montealegre para coordinar el movimiento. Callejas asegura que el retiro del político liberal “no va impactar para continuar las intenciones de denunciar a dictador”, pues continuarán en la lucha desde las calles.