NAVARRO: COALICIÓN TIENE LOS DÍAS CONTADOS

El diputado liberal, aliado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Wilfredo Navarro, considera que con el anuncio de Eduardo Montealegre sobre su retiro de la política desestabilizará la Coalición Nacional por la Democracia hasta llevarlos al fracaso en tan solo un mes. Según Navarro, la Coalición con o sin Montealegre no tenía futuro, “esta ya agotó su vida, a partir del próximo mes ya nadie va estar hablando de esta gente”, sentenció.Sobre el líder de la llamada oposición, Navarro considera que “nunca ha sido líder, nunca ha tenido proyección, nunca ha tenido discurso, hasta la voz no le ayuda”. El figureo de Montealegre responde a que “Arnoldo lo quiso hacer político y él agarro la vara”, señaló. Montealegre anunció este viernes en un escueto mensaje para la Coalición su retiro de la política. El destituido diputado y ex aspirante a la presidencia, Luis Callejas aseguró que Montealegre no dará declaraciones al respecto por recomendación de su equipo legal.