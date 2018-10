02, Septiembre, 2016 02, Septiembre, 2016 9:29 a.m. 9:29 a.m.

BRENES ASEGURA NO ESTAR COQUETEANDO CON EL PODER

El Cardenal Leopoldo Brenes contradijo a la ex guerrillera Mónica Baltodano, quien recientemente declaró al diario La Prensa que el religioso está coqueteando con el poder. “Es su apreciación, tendría que decirle que está totalmente equivocada”, aseguró Brenes. El Cardenal sostiene que tiene una relación respetuosa con el Gobierno y que ha realizado varias solicitudes, no a manera personal, si no en nombre de la ciudadanía. Aclara que “nunca he participado de una celebración político partidista con ninguno”, afirmó, pese a ser Obizpo de la Diócesis de Managua y estar al servicio de todos. Según Brenes, ha servido de puente para el diálogo y confiesa que ha hecho solicitudes a distintas instituciones estatales, advirtiendo que no es en búsqueda de ningún beneficio personal. Él asegura ser un canal de servicio.