03, Septiembre, 2016 03, Septiembre, 2016 5:56 a.m. 5:56 a.m.

KRI BLANDÓN: CAUTIVÓ CON SU VOZ A FAMOSOS

La nicaragüense Karina Blandón, seguido por miles en las redes sociales como “Kri Blandón”, es la joven de 22 años que realiza cover de canciones de famosos en su habitación de Estados Unidos, país donde reside para terminar su maestría. Kri admite que las publicaciones en sus redes sociales no requieren de mayor producción, más que poner a grabar su teléfono y ubicarse a interpretar canciones de Nicky Jam, Juanes, Chino y Nacho, Mana, zion y Lenox , J BALVIN, Micky la Sensa, entre otros. Algunos de ellos han visto sus videos y elogiado su particular voz mezclada con los acordes de su guitarra que hacen famosos sus cover en la red. Nicky Jam comentó “Nice, I love it”, mientras que el comentario de “Maná fue algo así como impresionante porque casualmente esa es la banda favorita de mi hermano y de todos sus amigos, así que crecí escuchando todas sus canciones” aseguró Kri. Los artistas compartieron los videos de Kri en sus respectivos fanpage y a partir de ese momento los seguidores inundaron las cuentas de la joven de origen Matagalpina. “Ellos se han tomado el tiempo para escribir un comentario, así que el simple hecho de eso para mí es especial”, dijo la joven que asegura no haber planeado nada para darse a conocer como intérprete, “subí un video y jamás, jamás pensé que Nicky Jam lo iba a ver”. Kri es Ingeniera industrial graduada en Nicaragua y admite que quisiera dedicarse a la música, sin embargo confía en que “los planes de Dios son perfectos” y no le gusta presionar. La abuelita y tías de Kris cantaban y su hermano tenía una banda con sus amigos “eso fue lo que hizo que me gustara más”, asegura. Escribe desde la adolescencia La artista nicaragüense asegura que escribía desde los 14 años de edad. Muchas de ellas han pensado en trabajarlas con su hermano para producirla. “Mis papás me inculcaron algo muy importante aparte de seguir tu pasión, estudiar y educarse”, asegura la talentosa joven, fue por eso que eligió estudiar Ingeniería. Kri recomienda a los jóvenes despojarse de la vergüenza, intentarlo y poner los planes en manos de Dios.