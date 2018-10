04, Septiembre, 2016 04, Septiembre, 2016 6:22 a.m. 6:22 a.m.

TERMINA ANARQUÍA EN MERCADO DE JINOTEPE

Los comerciantes con tramos que invadieron las calles del centro de Jinotepe, volverán al mercado “Jorge Matus Téllez”, tras el acuerdo suscrito con las autoridades tanto locales como nacionales, que fue firmado en presencia del párroco y vicario de Carazo, padre Juan de Dios García. El acuerdo establece que los buses, principalmente de la Cooperativa de Transportistas Unidos del SUR, (Cootraus), se trasladen al mercado a partir del viernes dos de septiembre para hacer uso de la zona de descargue y de la terminal privada del empresario Johnny Quintero, por la parte gubernamental, mientras que los comerciantes rebeldes asumen desde hoy el compromiso de mudarse en un plazo no mayor de tres días y liberar las calles del centro de la ciudad. No obstante, el alcalde, Mariano Madrigal, fue categórico en afirmar que el plazo dado por las autoridades no puede ir más allá de tres días, aunque se hable de un proceso gradual, si los buses comienzan a moverse desde el viernes, pues igual debe iniciar la depuración de las calles, señaló el edil. Asimismo, expresó que con los vendedores que han emigrado a Jinotepe, tendrán que buscar sus propias localidades y buscar la manera de vender en sus propios mercados, porque la disposición es dar respuesta a los que son jinotepinos. El sacerdote expresó su simpatía y confió en que tanto el gobierno como los comerciantes van a cumplir para evitar que vuelva nuevamente el desorden al centro de la ciudad.