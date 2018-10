NO AUTORIZAN PLAZA LA BIBLIA A EVANGÉLICOS

6:53 a.m.

Como un bloqueo más hacia los evangélicos, así catalogaron los líderes religiosos consultados por 100%Noticias la negativa del gobierno para permitirles organizar una jornada de oración, en el que pedirían por la paz y las elecciones en Nicaragua. El evento se efectuaría en la plaza La Biblia y sería organizado por la Alianza Evangélica Nicaragüense.

Según denunció el pastor Mauricio Fonseca, presidente de dicha alianza, dirigió una carta al secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, quien luego lo envió a un distrito de la capital con la misiva, y finalmente le expresaron que no podrían autorizarle el uso de la plaza.

“Nosotros hicimos la solicitud para que los días viernes de las nueve a las doce del día, queríamos tener tiempos de oración con muchos pastores; por Nicaragua encaminado hacia las elecciones, vamos a clamar a Dios por todo, por el invierno, pero fíjese que dando y dando el seguimiento, no nos dieron permiso”, lamentó el pastor evangélico.

Y continúo “ le dirigí la carta al licenciado Fidel Moreno, y me remitieron al distrito uno y me negaron (la solicitud), nosotros no hemos gozado ni disfrutado esa Plaza que nos pertenece”, afirmó Fonseca.

“Nosotros estábamos orando para que todo mundo saliera de su casa a votar, queríamos pedirle a Dios por las lluvias ya que casi no ha habido. Me siento triste porque no nos dieron el permiso”, finalizó el pastor.

Debido a la negativa del gobierno los religiosos decidieron hacer la jornada de oración en las iglesias.

