05, Septiembre, 2016 05, Septiembre, 2016 6:01 a.m. 6:01 a.m.

INICIA AUDIENCIA DEL PROFESOR DEL COLEGIO CENTROAMÉRICA

Inicia audiencia de casación de sala penal de la Corte Suprema de Justicia, por el caso de ex profesor de música del Colegio Centro América, Roberto García Soza quien fue condenado por el delito de Abuso Sexual y Violación en perjuicio de un estudiante menor de edad que era su alumno en dicho colegio. Según se determinó en juicio el maestro de música abusó de un menor de 8 años en los baños de ese centro educativo, los hechos ocurrieron en un periodo de 2013 al 2015. En todo momento el profesor se ha declarado inocente, sin embargo durante el juicio los peritos reflejaron los graves daños psicológicos que tiene el menor, que acusa a García Soza. La defensa del profesor García Soza pide a los magistrados de la sala penal de CSJ que revoque sentencia condenatoria que lo declara culpable de los delitos de violación agravada y abuso sexual, porque en el proceso no se tomaron en cuenta a varios testigos y dictámenes clínicos de una psicóloga del colegio Centroamérica y de una psiquiatra particular que dicen que el menor no presentaba síntomas de violación. Para la fiscalía, las investigaciones que realizó la policía nacional y el Instituto de Medicina Legal son determinantes y profesionales. Además, el menor víctima identificó a su agresor, que es el profesor Roberto.