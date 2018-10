GRANERA: “A TODO LE DAMOS SEGUIMIENTO”

La Jefa policial Aminta Granera se limitó a decir que a todo le dan seguimiento, en el caso del joven que denunció la violenta detención de parte de oficiales en Bluefields. “A todo le damos seguimiento”, dijo Granera al ser cuestionada por los medios de comunicación, durante un homenaje de policías caídos. Lee más: DENUNCIAN BRUTAL AGRESIÓN POLICIAL EN BLUEFIELDS Ahora Kener Conrrado Arias cuya detención se hizo viral en las redes sociales exige a las autoridades que limpien su nombre ya que no le encontraron ni objetos robados, ni droga. “ (Pido) que hagan mejor sus investigaciones, que sepan a quienes andan buscando, que tengan consideración con las personas que no tienen que ver nada (…) No me gustaría que algún joven pasara por lo que yo pasé, fue muy doloroso”, expresó Conrrado.