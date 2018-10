NICARAGUA INVIERTE POCO EN EDUCACIÓN

“No se puede decir que el caso de Nicaragua, para mi es el más clásico, donde los planes de clases de cortísimo plazo, son acciones (…) por más que se ha dicho, eso no responde a planes”, señaló la experta en educación, Melba Castillo. Juan Sebastián Chamorro, Presidente de Funides. Los países vecinos del sur, Panamá y Costa Rica, invierten entre 3 mil y 4 dólares por alumno anualmente. El director de FUNIDES, Juan Sebastián Chamorro, informó que uno de los fenómenos que se da en el país es que muchos jóvenes están dejando las aulas de clases para buscar trabajos precarios. Castillo también señala la ineficiencia de políticas públicas “que duran menos de lo que dura un gobierno”, además que ella identificó falta de rigurosidad en los mecanismos de evaluación y reforma de los planes. El informe no detalla cuántas escuelas se han construido en los últimos 5 años en el país, pues las instituciones acreditadas para brindar la información, no la facilitaron. “La tarea es mucho mayor” para Honduras, Guatemala y Nicaragua, señala Alberto Mora, coordinador del Informe Estado De La Región.