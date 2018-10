POETA PROTESTA CONTRA IGLESIA BAUTISTA EN LEÓN

Lee también: Joven muere escalando un volcán en Chile

El Poeta Jaime Buitrago se plantó en la entrada principal de la Iglesia Bautista de León, enque los religiosos y población congregada ocasionan. Según Buitrago, la contaminación en el vecindario es constante, sumado al ruido que ocasiona el Colegio Bautista, instalado frente a la iglesia del mismo nombre. “que tenemos ... Estas personas no tienen la conciencia”, señaló el poeta, mientras cargaba un cartel que rezabaAl respecto, el pastor de dicha iglesia, Ervin Osorio asegura que el sonido emitido es mínimo, dado que no tienen muchos instrumentos. Además, aseguró que previo asumir esa iglesia, el sonido era mayor por las vigilias y otras actividades, sin embargo él modificó para no incomodar a los vecinos. Osorio lamenta la queja de Buitrago y considera que se trata de algo personal. “Él ha venido a ofendernos con palabras vulgares soeces (…) y yo he tratado de hablar con él”, relató. Mientras el poeta los caracteriza por “irrespetar al prójimo (faltan) al derecho a la paz y tranquilidad que todos tenemos”.