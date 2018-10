ASILO PARA FUNES ES EVADIR LA JUSTICIA

3:56 a.m.

El asilo otorgado por Nicaragua al ex presidente salvadoreño, Mauricio Funes podría ocasionar retrasos o evasión de la justicia en el proceso judicial, según la oposición.

La periodista Neri Reyes, de El Salvador ha informado a 100% Noticias, que la oposición o llamada extrema derecha consideran retrasos en el proceso debido al asilo concedido por Nicaragua.

“La oposición considera que es una forma de evadir un proceso”, relató Reyes.

Funes solicitó asilo por supuesta “persecución política”, sin embargo, el Gobierno de su país ha declarado que no existe tal cosa, sino que la persecución puede originarse en otros sectores.

El Fiscal General de la República de El Salvador Douglas Meléndez, aseguró que el proceso continúa, en el que se investiga a Funes por cinco delitos presuntamente de corrupción.

El Secretario y también diputado del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González recomendó a Funes no regresar a su país, "no es conveniente que vengás, te pueden capturar, enjuiciarte y humillarte políticamente" sugirió, sin embargo Meléndez, aseguró que no hay orden de captura.

El ex mandatario ha asegura a través de su cuenta de twitter que enfrentará el proceso para probar su inocencia.