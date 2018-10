"LA NIÑA" PODRÍA EXTENDERSE HASTA 2018

10:14 a.m.

“No hay que temer al avance del fenómeno de la niña” dice, Moreira, sin embargo advierte de estar preparado ante el fenómeno. El Centro de Predicciones Climáticas y el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad, informó que existen las condiciones para que el fenómeno se desarrolle durante agosto - octubre del 2016 con una posibilidad de 55 – 60% de La Niña durante el otoño (septiembre, octubre, noviembre) y el invierno del 2016-17 (diciembre, enero, febrero). Moreira asegura que de Noviembre a Diciembre habrá disminución en las lluvias de invierno. Reforestación en Occidente Debido al cambio climático ocasionado por la negligencia humana y diversos factores que contribuyen a la deforestación, avance de la frontera agrícola, contaminación de fuentes, etc, Moreira señala que en Occidente hacen falta acciones para enmendar el daño. El experto en fenómenos sostuvo que hay iniciativas, sin embargo no son suficientes, por ello insta a las instituciones del estado a consolidar alianzas con el sector agropecuario y ganadero, de manera que el trabajo y resultados sean integrales.

El meteorólogo Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales (OFEMA) aseguró en 100% Entrevistas que, año en que se consolidaría su ciclo. Para 2016, Moreira explicó que entre Octubre y Noviembre “va ser un ciclo del inicio con probabilidades del 60 al 80%”.