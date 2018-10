08, Septiembre, 2016 08, Septiembre, 2016 11:13 a.m. 11:13 a.m.

REAPARECE EDUARDO MONTEALEGRE EN LAS CÁMARAS

El ex líder de la oposición, Eduardo Montealegre reapareció en público este jueves en la celebración del Día Nacional del Empresario. A diferencia de un político enérgico con respuesta a cada pregunta que los periodistas le dirigían, esta vez calló. Ante las preguntas que los periodistas dirigieron sobre la opinión que le merece el relanzamiento de la Coalición Nacional por la Democracia, solo decidió guardar silencio. "Un saludo a todos los empresarios, no voy hacer ningún comentario", se limitó a decir. En días pasado, el ex candidato a la presidencia, Luis Callejas, confirmó que Montealegre se retiraría de la política. El anuncio fue breve y cero declaraciones para los medios de comunicación, según indicaciones de su equipo legal, aseguró Callejas.