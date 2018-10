LLAMAN A LA UNIDAD DE LA COALICIÓN NACIONAL POR LA DEMOCRACIA

Esta mañana se reunieron un grupo de ciudadanos, algunos integrantes de la Coalición y de ex militantes del PLI, liderado por Eduardo Montealegre. Lee también: Coalición tiene los días contados, según Wilfredo Navarro Gadea se reunió con los miembros del Movimiento liberal Ramiro Sacasa Guerrero y el ex diputado Eliseo Núñez, quienes fueron expulsados por los Eduardistas de la Coalición. Invitan a la, tras el reciente relanzamiento del que no fue partícipe Montealegre por su retiro de la política y Violeta Granera, por no estar de acuerdo con la acción emprendida.