SATURNINO ACEPTA RESULTADOS DE LA ENCUESTA ELECTORAL

El candidato presidencial por el partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN),las predicciones sobre las elecciones basadas en la reciente encuesta realizada por M&R Consultores, que posiciona al actual presidente Daniel Ortega encabezando la lista de candidatos a la presidencia en intención de voto. “Es normal porque apenas el 20 de este mes inicié campaña”, asegura Cerrato que finalmente se inscribió bajo el ALN, tras intentar incursionar en la Coalición Nacional por la Democracia y otras agrupaciones políticas.Cerrato no se niega aceptar los resultas de la encuesta, por el contrario de lo que considera un oponente del cualquier político, él sostiene que es “indudable (por) que la gente encuestada tiene temores”. Dichos temores responden a las supuestas represalias que el partido gobernante tomaría, asegura. El aspirante presidencial sostiene que las ciudadanía consultada podría pensar que los encuestadores son personas simpatizantes del FSLN, por eso expresan su apoyo a ese partido. El ex religioso anunció que su campaña inició desde el 20 de agosto, en la zona norte del país. “En la medida que me vaya dando a conocer, van haber más que se van a plegar a mi candidatura”, asegura.