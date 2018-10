NICARAGÜENSES NO PAGAN SEGURO DE REPATRIACIÓN

8:52 a.m.

None

Según Glenda García, representante de la asociación en España, el seguro es accesible, pues tiene un costo de no más 100 euros anuales, mismos que pueden pagarse en dos cuotas cada seis meses y que ahorrarían trámites engorrosos en casos de accidentes fatales como el del joven Kevin Nelson Herrera. Herrera presuntamente falleció al caer a una vía de un tren en el país Vasco. Las autoridades no han confirmado la versión, ni dado mayores detalles dado que la familia del joven no permanece en España. Para la repatriación del cuerpo, la asociación Nicaraguita ha iniciado un sistema de recaudación por medio de alcancías y están a la espera de un poder legal firmado en Nicaragua por la familia que autorice el traslado del cuerpo.

Tras la muerte de un segundo nicaragüense en España en el mismo mes, la Asociación Nicaragüita, señaló que los compatriotas no acostumbran a pagar el seguro de repatriación a las instituciones encargadas de proveerlos.