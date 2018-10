CONTINÚAN RÉPLICAS TRAS SISMO DE 5.9

Réplicas con magnitudes de hasta 4.9 Richter continúan registrándose en el país, según informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales,Hasta el momento se han producido unos 40 movimientos telúricos este 15 de septiembre en la zona del sismo de magnitud 5.9 Richter que agitó Nicaragua. Las réplicas, en su mayoría someros (superficiales), se registraron en las primeras siete horas de este jueves cerca de los volcanes Cerro Negro y Momotombo, al noroeste de Nicaragua. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), brindó una conferencia de prensa en donde informó que el sismo que sacudió el pacífico del país este jueves, está asociado al terremoto registrado el pasado 10 de abril de 2014, en La Paz Centro y Nagarote. Según informó a medios oficialistas el ingeniero Emilio Talavera, de la Defensa Civil, el evento de magnitud 5.9, se registró entre las cercanías del Momotombo y el Volcán Cerro Negro y se prevén que hayan más réplicas. “Hay muchas réplicas que se están registrando; y vamos a tener más eventos relacionados a esta actividad”, advirtió en conferencia de prensa el ingeniero. Talavera agregó que “se está monitoreando la zona; y hasta el momento se han registrado 11 réplicas, la mayor de ella de 4.7 grados”. Asimismo explicó que estos sismos son consecuencia de la actividad sísmica de abril de 2014, en el Occidente del país. Por su parte el especialista en vulcanología del Ineter, Armando Saballos, expresó que estarán dando seguimiento a la actividad sísmica, mismo que darán a conocer por la presidencia. No hubo percances mayores El Co Director del Sinapred, Guillermo González, Co Director, informó que hasta el momentos no hay incidentes registrados. “Desde que se dio el evento, prácticamente todo el país está alerta, principalmente León y Chinandega. Hasta el momento no tenemos ningún reporte o incidentes”, sostuvo. Además el funcionario reiteró la importancia de estar atentos; y de verificar que las familias estén bien. “Queremos recordarles a todas las familias de Nagarote, La Paz Centro, y otros municipios aledaños a León, mantener la calma; mantener en el hogar claro hacia dónde salir, una vez que pase el sismo”, sugirió. Actividad sísmica: