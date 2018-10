NICA ACT “ES UN MAL NECESARIO”, DICE MARÍA FERNANDA

Es verdad por irrelevante. Todos sabemos q responsable es Ortega x decisiones q nos afectan y a relaciones Internac. https://t.co/z00NyxB1cH — Violeta Granera (@VioletaG) 22 de septiembre de 2016

La recientepara la candidata a diputada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Fernanda Flores de Alemán, esposa del ex presidente Arnoldo Alemán. “Lamento esa decisión, no me alegre, pero creo que a veces”, aseguró la ex primera dama de la república, que ahora alenta al Gobierno de Nicaragua a dialogar entre sí con todos los actores de la nación para encontrar soluciones, pues se declara partidaria de resolver los conflictos de manera interna. Flores de Alemán lamentó que entes internacionales se hayan inmerso en la desestabilidad política existente en el país, al igual que ciertos personajes hayan recurrido a ellos para expresar lo que ha acontecido en el país. Violeta Granera, ex candidata a la vice presidencia y militante de la Coalición Nacional por la Democracia, aseguró que ella junto a una delegación que viajó a Washington “no es verdad que hayan promovido esa ley. Ahí no hay nada que no sea cierto”. Al igual que muchos políticos, economistas y ciudadanía nicaragüense, Granera lamentó la disposición del Congreso Estadounidense, considerada como “” al “país (que) está siendo conducido por el rumbo equivocado”.