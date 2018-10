9:12 a.m.

None

“El sector ganadero, lácteos, agrícolas va ser definitivamente muy afectado porque no vamos a tener como darle fondo para mantenimiento a esos caminos”. Healy está a la espera de que no se apruebe en la cámara alta la legislación que el congreso aprobó. El presidente de Faganic, Álvaro Vargas señaló la fragilidad de la economía de los países de la región, por lo que considera que “la no obtención de recursos son un golpe al hígado”.

Los productores agrícolas expresaron su preocupación por la Ley que aprobó el Congreso de Estados Unidos que frenaría los préstamos a Nicaragua, ya que dichos desembolsos van para inversión pública, como construcción de carreteras y reparación de caminos por transportan la producción agrícola y ganadera.