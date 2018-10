22, Septiembre, 2016 22, Septiembre, 2016 12:58 p.m. 12:58 p.m.

COMUNICADO DE 100% NOTICIAS A TELEVIDENTES DE TELECABLE

Estimado televidente de TELECABLE Después de recibir constantes mensajes desde Chinandega y León preguntando por que desde este mes la empresa TELECABLE decidió sacar el canal 100% NOTICIAS de su parrilla de canales. Me veo en la obligación de aclarar los motivos de esta decisión que tomo la empresa de televisión por suscripción y que perjudica a sus clientes. Antes que nada quiero destacar lo satisfechos que estamos al saber del tamaño de la audiencia que gozamos de parte de leoneses y chinandeganos. Gracias por esa confianza y por querer informarse con nosotros. Por respeto a todos ustedes aclaramos. 1-. Los derechos de transmisión de nuestro canal son propiedad de 100% NOTICIAS, por ende no es cierto que pertenezcan a una cablera en particular. En base a nuestro derecho hemos autorizado a TELECABLE y a todos los cableros a nivel nacional a retransmitir nuestra señal siempre y cuando respeten su contenido íntegramente y no incluir publicidad de la cablera. 2-. Con las cableras o televisión por suscripción hemos convenido facilitar nuestra señal por medio de un enlace de fibra óptica para garantizar la calidad y sostenibilidad de nuestra señal, tomando en cuenta que 100% NOTICIAS no cobra ni un córdoba por el derecho de autor de su contenido, la instalación y pago por este servicio de fibra óptica lo asume siempre la empresa de cable interesada en retransmitirnos. Tomando en cuenta también que la empresa de CABLE es la que se lucra al cobrar a cada usuarios una mensualidad que anda por los 13 dólares. 3-. El conflicto y la suspensión de nuestra señal de TELECABLE se da por una queja que hizo ante TELCOR la empresa CLARO TV al comprobar que TELECABLE tomaba la señal de 100% NOTICIAS de su red aprovechándose de la inversión que CLARO TV ha hecho para tener un enlace directo de fibra óptica con 100% NOTICIAS. TELCOR ordeno a TELECABLE no seguir con esta práctica de competencia desleal y mando a suspender la retransmisión por medio de esta modalidad. TELCOR en ningún momento prohibió que se hiciera la retransmisión por otra vía. O por su propio enlace de fibra óptica. 4-. TELECABLE pretende que 100% NOTICIA pague el enlace directo sin recibir un solo centavo por el derecho de transmisión. 5-. En televisión abierta nosotros por el momento tenemos licencia para operar en el departamento de Managua por tanto nuestra señal al aire no está permitido que llegue a León y Chinandega. TELECABLE en un comunicado prácticamente nos responsabilizó por la acción que perjudica a ustedes usuarios de esa empresa de televisión por suscripción. Cuando en verdad depende de la voluntad empresarial de ellos para que la señal vuelva con mejor calidad y nitidez a sus hogares. 6-. Reiteramos nuestra voluntad de ceder nuestra señal sin costo alguno a TELECABLE salvo las condiciones antes expuestas pero en lógica empresarial deben los dueños de la cablera invertir en un enlace de fibra para brindarles el servicio por el cual ustedes están pagando. Al final está en sus manos el poder de consumidor y optar por cambiar de empresa si así usted lo estima conveniente. Esperamos pronto estar con usted nuevamente en la pantalla de su televisor con PRIMICIAS A TODA HORA. Siempre fraterno. Atte. Lic. Miguel Mora Barberena Pdte. Ejecutivo de 100% NOTICIAS.