"¡QUÉ NO PANDA EL CÚNICO!" DICE ARCE SOBRE "NICA ACT"

7:45 a.m.

None

“¡Que no panda el cúnico!” fue la peculiar frase que el asesor presidencial en temas económicos, Bayardo Arce, usó para responder a los periodistas que le preguntaron su apreciación sobre “Nica Act”, legislación aprobada por el Congreso Norteamericano que incidiría en las préstamos a Nicaragua, de ser aprobado por el Senado y el Presidente Barack Obama. Arce se negó hablar al respecto y reiteró que no se prenunciaría sobre casos hipotéticos. En su momento “hay que ver qué es lo que van a probar y qué efectos van a tener”, sostuvo.En Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación que privaría a Nicaragua de acceder a préstamos de los Bancos. La Ley fue aprobada de forma unánime con el respaldo de 84 congresistas tanto demócratas como republicanos, el pasado miércoles. Arce negó que el país dependa de uno u otros países, "creemos que lo que ha avanzado Nicaragua y lo que puede avanzar, depende de dos ejes, la dinamización del mercado que hace que Nicaragua en los últimos 10 años no ha dependido ni de un país, ni de un mercado, ni de un producto", asegura. El segundo eje al que se refiere el funcionario es el modelo de alianza y consenso, "creemos que hay que fortalecerlo y darle más calidad", aseguró.