23, Septiembre, 2016 23, Septiembre, 2016 9:42 a.m. 9:42 a.m.

EMPRESARIOS SIGUEN PREOCUPADOS POR “NICA ACT”

Los Empresarios nicaragüenses han manifestado su preocupación por la sanción que se aprobó en la Cámara baja de Estados Unidos contra Nicaragua, si no realizan elecciones libres y transparentes. “No es una señal adecuada y tenemos que ver cómo trabajamos con eso para que no entorpezca las decisiones de inversión”, aseguró Mario Arana, ex presidente del banco central, quien espera que el Gobierno responda a las demandas hechas para concluir la situación. Guillermo Jacoby de APEN considera que hay que buscar otros mercados para exportar y no solo con Estados Unidos, así como el empresario Enrique Zamora aseguró que podría haber afectación en los créditos “Va causar mucho ruido, muchos créditos, se va disminuir”, estudia Zamora, sin embargo sugiere frenar las especulaciones.