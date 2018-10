23, Septiembre, 2016 23, Septiembre, 2016 1:02 p.m. 1:02 p.m.

NOMBRAN NUEVO REPRESENTANTE DE PLI

El Consejo Supremo Electoral reconoció al señor Mario Asensio, como el nuevo presidente y representante legal de la alianza PLI, cargo que anteriormente desempeñaba Pedro Reyes. El señor Mario Asensio es el único facultado para hacer cambios de candidatos o presentar reclamos de carácter electoral ante el Consejo Supremo electoral. La Alianza las constituyen el PLI, PAMUC y el movimiento liberal José Santos Zelaya. “A partir del día de ayer, que yo asumí esa responsabilidad, en todo caso sería mi persona a quien le correspondería hacer esos cambios, los cuales considero que ya están fuera de tiempo, a no ser que sea en función de lo que establece la ley”, expresó Asensio. Aunque todo parece obedecer a una reestructuración del PLI, también se maneja que existe un complot dentro de la directiva de este partido para irle quitando poder a Pedro Reyes, campaña que es orquestada desde afuera por José Venancio Berríos, quien quiere ser el nuevo presidente del PLI. “Voy a convocar una convención nacional, porque la convención nacional no se hace en el PLI inexplicablemente desde el año 2005”, dijo José Venancio Berrios, Aliado del PLI. En menos de una semana Pedro Reyes ha renunciado a dos de sus cargos, hay quienes consideran que todo se debe a un complot orquestado Berrios. “Yo lo siento, para que yo pierda la presidencia, en primer lugar tengo que perder la confianza de mi gente, y tengan la seguridad que si yo, pierdo la confianza de mi gente, tranquilamente me voy a mi casa”, comentó Pedro Reyes.