27, Septiembre, 2016 27, Septiembre, 2016 11:01 a.m. 11:01 a.m.

MUSICOS TICOS CANTAN EN CONTRA DE LA XENOFOBIA

Los músicos que protagonizaron dos videos en protesta a la xenofobia de costarricenses a Nicaragüenses aseguran haberse motivado ante actitudes sin razones de sus compatriotas. “Viendo todo lo que ví dije ‘aquí hay que hacer algo’”, recuerda Fernando Matamoros, un intérprete del Himno de Nicaragua en versión piano, quien tomó iniciativa cuando se enteró de la ola de comentarios xenófobos en contra de los nicaragüenses, luego que la ministra de educación costarricense, Sonia Mora, hiciera circular una orientación para que en ciertos colegios de ese país se cantara el himno de los pinoleros. Matamoros no se explica porqué tanto odio y rechazo hacia los vecinos, por ello interpretó el himno para mostrar que “no pasa nada, para mí es algo fantástico, estamos aprendiendo algo de la cultura de nuestros vecinos” asegura, a la vez que compara “así como se pueden aprender una canción de cualquier otro país (cosa) que pasa todos los días”. Wilson Arroyo, un joven músico alternativo con ideología de igualdad aprovechó la coyuntura del momento para publicar una canción que escribió hace 6 o 7 meses cuando visitó un pueblo en la frontera con Nicaragua, a escasos kilómetros de El Coral. “Yo nunca he reivindicado esta idea de que a partir de una frontera los pueblos tengan que caracterizarse como diferentes y he defendido el respeto y la igualdad”, reflexiona, mismo mensaje que conduce a lo largo de su canción y que invita a reaccionar sobre lo absurdo de las fronteras. Arroyo cuestiona el sistema de su natal país al asegurar que cantar un himno en ciertos colegios donde la mayor población estudiantil es de origen nicaragüense no soluciona el problema, por el contrario, invita a “implementar políticas en contra de la discriminación, (de manera) integral”.