FAMILIARES DE EX POLICÍAS CONDENADOS ASEGURAN QUE “FUE UN MONTAJE”

Los familiares de 5 ex oficiales de la Policía Nacional (PN), condenados por robo agravado y abuso de autoridad, aseguran que se trata de “un montaje por no prestarse a cometer actos ilícitos”. “Por eso mi hija no aceptó cuando le dijeron, mi hija le preguntaron si aceptaba hacerse culpable, no aceptó cuando le dijeron hacerse culpable para ponerle una pena mínima”, asegura José Luis López, padre de una de las policías acusada. Ante una serie de declaraciones que los procesados hicieron, la Policía Nacional ha guardado silencio, no han aceptado ni negado actos de corrupción y violencia que se les ha atribuido. López niega que su hija esté implicada en caso de robo. Con la voz quebrantada relata que ha criado a sus hijos haciendo todo tipo de trabajos, hasta vender agua helada en el oriental para inculcarles la honestidad, “mis hijos son inocentes, siempre les he enseñado a mis hijos con la frente en alto”, asegura. Vecinos de López consideran que se está cometiendo injusticia, relatan conocer a la procesada y ninguna tiene mal criterio, “son chavalos que se han criado en religiones evangélicas (…) nunca han sido delincuentes”, aseguran.