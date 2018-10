EMBAJADORA DOGU SE REFIERE A NICA ACT

Dogu comentó que Nicaragua está en el radar, pues durante una visita a Washington se reunió con diferentes funcionarios del gobierno de Estados Unidos, señalando la preocupación que existe sobre el estado de la democracia en Nicaragua. “La Cámara de Representantes de Estados Unidos tenía tanta preocupación sobre la situación de Nicaragua que aprobó de forma unánime el NICA Act, el cual daría instrucciones al Presidente Obama y sus agencias de gobierno para oponerse a cualquier préstamo que las instituciones financieras internacionales brinden en beneficio del gobierno de Nicaragua, a menos que el gobierno tome medidas efectivas para fortalecer la democracia” dijo la embajadora. Señaló que muchos de los fondos disponibles de las instituciones financieras internacionales provienen de los impuestos que pagan los estadounidenses por lo que los miembros del congreso expresaron que no creen que estos fondos deberían beneficiar a un gobierno que no escucha a sus ciudadanos. “El NICA Act, de convertirse en ley, requeriría que el Departamento de Estado informe sobre la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y que el Departamento del Tesoro informe sobre la efectividad del uso de los fondos en el país”, señaló. La embajadora aclaró que, el NICA Act, en su forma actual, no incluye disposiciones relacionadas con el CAFTA, aunque durante una reciente audiencia sobre Nicaragua en el congreso muchos congresistas cuestionaron si Nicaragua debería seguir beneficiándose. “El Acta, como actualmente está redactada, se refiere a préstamos de organizaciones financieras internacionales y no se trata, como se ha reportado en varios lugares, de un embargo económico”, aclaró Dogu. Dogu expresó continuar con su compromiso con el pueblo de Nicaragua. “Vamos a continuar el trabajo que hacemos aquí para promover una Nicaragua próspera, segura y democrática (…) La relación entre el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Nicaragua sigue siendo fuerte”, señaló.

En conferencia de prensa y en celebración de un año desde su llegada a Nicaragua, la embajadora Laura Dogu, titular de la Embajada de Estados Unidos en el país, se refirió entre otros temas a la Ley Nica Act.