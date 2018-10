UNI IMPLEMENTARÁ OTRAS POLÍTICAS DE ADMISIÓN

10:09 a.m.

“Preferimos la lógica, ante la matemática procedimental” asegura el vicerrector, Freddy Marin, quien considera que en el sistema educativo de Nicaragua ha preferido históricamente la lógica procesal que no prueba su efectividad en casos de razonamiento y aplicada a la realidad, por ello, este año, los aspirantes a universitarios deberán realizar un test sicométrico, que no requiere de estudios mayores. Las “matemáticas no es único indicador de éxito para estudiar ingeniería, pero principalmente hay una serie de test sicométricos para estudiantes que desean estudiar”, explica Marin. La UNI tiene disponible 1400 cupos para quienes acumulen los porcentajes más altos en las evaluaciones: examen de sicometría equivale al 60%, examen de matemática 20% y notas de 4° y 5° año equivalen al 20%. Después de haber calificado, las autoridades educativas someterán a los estudiantes de primer ingreso a un curso de reforzamiento en matemática básica y español general. Los exámenes de admisión se efectuarán los días 6 y 7 de enero. La pre matrícula arrancará el 10 de octubre y finalizará el 14 de octubre de este año.

Las autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) han informado los procedimientos a seguir para el ingreso a esa casa de estudio. Este año están experimentando con diferentes métodos que develarán si quien aplica tiene la lógica y habilidades “genéticas” para las carreras de ingeniería y arquitectura, eximiendo ser destacado en matemáticas.