APRUEBAN LEY DE ASOCIO PÚBLICO PRIVADO

10:20 a.m.

Con la Ley pretenden “generar reglas clara y transparentes, y que den seguridad jurídica a un inversionista que decida invertir en proyectos estratégicos en nuestro país”, explica el diputado Wálmaro Gutiérrez. Contrario a lo expresado por Gutiérrez, el diputo Alfredo Gutiérrez considera que la “Ley se va quedar sub utilizada porque la mayoría de los empresarios se fondean con banca multilateral” en referencia a la iniciativa de Ley estadounidense conocida como “Nica Act”, que restringiría a Nicaragua el acceso a fondos. El diputado Santiago Aburto coincide con esa premisa y explica que “si no hay préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Interamericano (de Desarrollo) (BID), el Banco Mundial, ¿cómo le van a prestar a los empresarios para que hagan inversión?” se pregunta, contrario a la posición del diputado Wilfredo Navarro que invita a “no hacer comentarios sobre una Ley que no existe”.

Este miércoles la Asamblea Nacional aprobó la Ley de asocio Público Privado con 83 votos a favor. La Legislación garantizará el andamiaje jurídico para atraer mayor número de inversionistas al país.