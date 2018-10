CRECIMIENTO DEL SECTOR TURISMO PODRÍA SER DEL 10%

10:27 a.m.

None

Entre los proyectos contemplados en dicha legislación destacan: una carretera costanera y la construcción de un muelle en San Juan del Sur que permita el desembarco directo de pasajeros de cruceros. Los representantes de las cámaras de turismo, aseguran que si bien en los proyectos que el Gobierno espera realizar en el quinquenio, no se plasmó un proyecto de promoción internacional para captación de turistas, esta es una política que sí debería estar presente y que se trabajará en ello. Lucy Valenti, Presidenta de la Cámara Nacional de Turismo asegura que “esperamos que podamos experimentar un crecimiento de no menos del 10% en comparación al año anterior”, dicho porcentaje se traduce en expectativas de visitas de 300 mil visitantes. “Debemos buscar la manera como sentarnos y buscar la promoción del país” entre el Gobierno y el sector privado, propone Valenti. En cambio, Leonardo Torres, presidente de Cantur sugiere que pese a las limitaciones existentes en el sector no se trata de grandes gastos porque ha surgido poco a poco con buenos resultados.

Un 10% espera crecer el sector turismo para este último trimestre en comparación al mismo periodo del año anterior. Además, este sector destaca las oportunidades que presentan los 33 proyectos que esta semana presentó el Gobierno bajo la Ley de Asociación Público Privada.