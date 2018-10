10, Octubre, 2016 10, Octubre, 2016 7:48 a.m. 7:48 a.m.

CSE LANZA PRIMERA PUBLICIDAD QUE INVITA A VOTAR

El Consejo Supremo Electoral (CSE) lanzó un spot publicitario llamado “Nicaragua, con mi voto, yo te quiero más”, en el que invita a la población a votar el próximo 6 de noviembre, pese a que la población ha señalado nulo ambiente electoral. “No miro movimiento de elecciones (…) no se miran las bullas de las campañas, no miro alboroto”, señaló un ciudadano consultado por 100% Noticias. Algunos de los consultados señalaron desconocer los candidatos, así como la propuesta de nación que anuncian los políticos para conquistar el voto de los nicaragüenses. En estos comicios electorales 2016, participan 7 partidos que se disputan el Gobierno de Nicaragua.