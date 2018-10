10, Octubre, 2016 10, Octubre, 2016 9:07 a.m. 9:07 a.m.

NICARAGUA NECESITA MEJORAR PRODUCCIÓN PARA APROVECHAR TLC

Del 24 al 31 de este octubre, se tiene prevista la sexta y última ronda de negociaciones para el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Corea del Sur y Centroamérica. Sin embargo, economistas nacionales se muestran escépticos ante el impacto que este podría tener en Nicaragua, pues aseguran que nuestro país no ha mejorado los sistemas de producción, razón que lo ubica en desventaja. Para el economista Cirilo Otero, el problema no radica en firmar el tratado, sino en la producción y oferta. “Nicaragua tiene exageradas limitaciones para ofrecer bienes y servicios al mercado internacional”, explica, por lo que sugiere que para aceptar el país debe tener capacidad de compra y venta para incursionar en el mercado internacional. “Necesitamos mejorar nuestro modo de producción”, reitera. Mientras tanto, otros especialistas en la materia prevén que Nicaragua podría recibir apoyo en cuanto la tecnificación de los procesos previos a la exportación. “Preveo que Nicaragua podría recibir un gran apoyo coreano en el proceso de tecnificar los procesos productivos en el país talvés ahí podríamos aprovechar para agregar un valor a la materia prima”, asegura Nestor Avendaño. Los detalles del Tratado no han sido aún divulgados, sin embargo hasta el momento momento se han abordado temas referentes a Medidas Sanitarias, Política de Competencia, Obstáculos Técnicos al Comercio, Procedimientos Aduaneros, Facilitación del Comercio y Transparencia. La sexta y última ronda de negocios está prevista para finales de octubre