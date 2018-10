SURGEN CUATRO NUEVAS JRV

None

Las nuevas JRV se ubican en el Atlántico Sur, Jinotega, Boaco y Managua, una en cada departamento. Para satisfacer esta nuevas juntas se hará uso de las reservas de las boletas en el caso del Atlántico Sur y Jinotega. Si estas no fueran necesarias, el CSE mandará a elaborar las boletas necesarias en una impresora digital para evitar que el proceso de impresión masiva no se vea afectado, indicó Acuña. En el caso de las nuevas juntas de Boaco y Managua, se imprimirá una nueva JRV para cada uno, pues su tiraje aún no inicia.

Con el cierre del Padrón Electoral surgieron cuatro nuevas Juntas Receptoras de Voto (JRV), así lo informó Julio Acuña, Director de Atención a Partidos Políticos del Consejo Supremo Electoral (CSE).