11, Octubre, 2016 11, Octubre, 2016 9:37 a.m. 9:37 a.m.

'NICA ACT' BAJARÍA CRECIMIENTO DEL PAÍS AL 1%

Funides y la empresa privada de Nicaragua valoraron los riesgos tras una posible aprobación de la Ley ‘Nica Act’ que privaría al país de acceder a préstamos. Los empresarios de diferentes sectores concluyeron que el crecimiento económico descendería al 1%, del 4% que se calcula en la actualidad. Después de analizar los diferentes escenarios por Funides, la opositora Violeta Granera propone “repensar el modelo económico que no puede seguir siendo excluyente”, mientras desde el sector lácteo, Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, (Faganic) concuerda en hacer propuestas, en lugar de pensar en que las sanciones serían producto de “ciertas acciones que ha tomado el Gobierno”. Para sortear la posible crisis que enfrentaría el país con la aprobación de la Ley en la cámara alta de Estados Unidos y el Presidente de ese país, Vargas propone “un planteamiento serio, responsable, no salido del hígado, no coyuntural por elecciones”. Por su parte Funides también valoró la posibilidad de no aprobar la Ley, entonces el crecimiento seria igual del 4%, aunque existiría la posibilidad de que los inversionistas tengan una mala imagen de Nicaragua.