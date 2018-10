ALEMÁN Y JEREZ: “SI HAY POR QUIÉN VOTAR”

El ex presidente dey el ex director de la Dirección General de Ingresos, (DGI),, señalaron que en el país, criticando fuertemente a aquellos que aseguran que las elecciones de noviembre son una farsa. Ambos ex funcionarios enjuiciados y absueltos por señalamientos de corrupción, coinciden en que lo nicaragüenses si tiene por quién votar. Alemán y Jerez consideran que quienes hablan dele están haciendo el juego al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).“Yo creo que el pueblo deestá cansado de tanta payasada y de tanto cinismo, yo creo que el pueblo de Nicaragua va a demostrar una vez más que”, expresó, Candidato a diputado por el Partido Alianza Por la República, (APRE). “Que es lo que significa toda esa gente que dice `no votar´, es apoyar al FSLN (…) Aquí, por, por la verdadera fórmula que significa el cambio, Maximino y Martha McCoy”, aseguró, Presidente Honorario del Partido Liberal Constitucionalista, (PLC). “Ellos si tienen toda la razón, ellos, por Daniel Ortega, porque en la alianza que tienen de esta farsa electoral, ellos están haciéndole el juego a Daniel, o sea están haciéndole coro a Daniel, y yo sí creo que tienen razón Byron y el doctor Alemán que tienen por quién votar”, comentó Adán Bermúdez, Coordinador de la Cruzada Liberal. Lee más:Para el vicepresidente de la República,, quienes llaman a no votar están en su derecho, no obstante, considera que los nicaragüenses acudirán masivamente a las urnas el 6 de noviembre. “Aquí hay democracia, hay libertad, y de repente alguien puede expresarse de que no pues, de que no hay por quién votar, y que no hay que votar, bueno… respetemos el criterio de ellos”, dijo Halleslevens. El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE),, señaló que enno hay, pues el pluralismo se refleja en los 6 partidos políticos que participan en estos comicios.