GANADEROS PREOCUPADOS POR EL PRECIO DE LA CARNE

11:13 a.m.

None

Lee también: Sector lácteo trabajará para cumplir estándares de exportación

Los ganaderos se han mostrado preocupados por que no prevén crecimiento para su sector, debido al re bajón en el precio de la carne a nivel internacional.“Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que Honduras – un mercado importante- donde podríamos enviar 45 millones de dólares en carne y leche, ese mercado está cerrado para todos los productos derivados de la ganadería”, explica René Blandón, presidente de la Comisión Nacional de la Ganadería de Nicaragua, (Conagan). Según Blandón, desde hace 6 años no envían carne procesada a Honduras, pese a que en ese país hay escasez de ganado. El ganadero se manifiesta a favor del libre comercio, sin embargo exige que el comercio sea justo.