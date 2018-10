ASESINO DE CAPITALINA SERÁ EVALUADO POR PSIQUIATRA

La juez Fabiola Betancourt, del Juzgado Primero Especializado en Violencia, asesino de una joven capitalina , cuyo cuerpo fue encontrado en un cauce del Barrio San Judas, Managua. Lee también: Asesino dejó 24 horas el cuerpo de Verónica Crespo, joven capitalina encontrada en un cauce La disposición de la judicial fue a petición del abogado defensor Jacinto Miranda Talavera, quien alegó haber identificado. “Varias preguntas le hice más bien se puso a sonreír y no había nada de qué sonreír. Cuando me lograba responder, me hacíaque no cabían con las preguntas que yo le hacía a mi defendido”, explicó Miranda Talavera.