LLUVIA DEJA AL DESCUBIERTO LA CULTURA DE BOTAR BASURA

9:47 a.m.

Las fuertes correntadas dejan al descubierto la falta de cultura en la población para botar basura en los lugares autorizados. Es común ver algunos cauces rebasados por la cantidad de basura que arroja la ciudadanía en esos lugares, improvisados como basurero, pese a que son para facilitar el paso del agua y evitar inundaciones. Pobladores de ciertos sectores piden a las autoridades aplicar multas con mayor rigurosidad. “A pesar del Gobierno y algunas personas depositamos la basura en su lugar, por mucho que se diga, estamos en un país bastante maleducado en ese aspecto”, asegura un poblador.Las organizaciones ambientales han emprendido diferentes campañas, sin embargo no ha surtido suficiente efecto. “Es un circulo vicioso que está dañando la calidad de vida, la salud. Las aguas sucias son transmisoras de 32 tipos de enfermedades que obviamente todavía no se toma la verdadera consciencia”, asegura el ambientalista Kamilo Lara, Director Ejecutivo del Foro Nacional de Reciclaje (FONARE) . Lara exhorta a denunciar las acciones de los “delincuentes ambientales” que alteran el ambiente y minoran el impacto de las acciones para contrarrestar el daño.David Valdivia, Director General de Medio Ambiente y Urbanismo de ALMA, relató que las multas por botar basura en lugares no habilitados van de 100 córdobas a 50 mil.