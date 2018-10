JOVEN DESAPARECIDA DESDE HACE 12 DÍAS

Lee también: El atroz crimen que le quitó la vida a una joven de Estelí

Una joven de Chichigalpa desapareció desde hace 12 días. Sus familiares sugieren que pudo haberse ido con engaños. Cyndi Bermúdez de 24 años de edad fue vista por última vez por sus vecinos cuando se disponía a visitar una iglesia. Iba maquillada, con una cartera en mano y vestía de falda blanca, aseguran. La madre de Bermúdez asumió que se había reconciliado con su pareja, razón por la que no había regresado a su casa, sin embargo, cuando éste la llegó a buscar, inició la tensión.“Él la viene buscando y le dije que tenía que poner la denuncia”, asegura la preocupada madre. Mientras que la pareja de la desaparecida relató que “una supuesta amiga me estuvo mandando mensajes, que no me preocupara, que estaba bien y que la mamá sabía dónde estaba, lo que veo como ilógico porque la mamá no sabe”.