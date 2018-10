LA DURA CARTA VIRAL EN REDES QUE HACE ALUSIÓN LAS MUJERES ASESINADAS

Lee también: Hombre asesinó a joven de San Judas por negarse a tener relaciones sexuales

@NestorArce @Erick_Nicaragua wow, es una persona que existe, nunca pensé que esta COMPLETA ESTUPIDEZ fuera real pic.twitter.com/dfjMWnPPYd

— Sol Hurtado (@SolHurtadoo) 28 de mayo de 2016

Una fuerte carta fue escrita en alusión al machismo que impera desde el lenguaje común y técnico en el ámbito social, -tanto profesional, como en natural-. El escrito hace ironía y lanza una fuerte crítica sobre la connotación negativa de los comentarios que pretenden justificar los feminicidios ocurridos en el mundo entero. La “inspiración” de la escritora surgió al conocer el caso de la joven Lucía Pérez, quien fue drogada, violada y salvajemente asesinada en Mar del Plata (Argentina) el 8 de octubre. Tenía 16 años.“Soy reputa, como Micaela que tenía 12 años. Un tipo de 26 la mató porque la nena no quiso tener sexo con él. Pero bueno, ella tenía varios Facebook y subía allí fotos “provocativas”, ¿qué querés?” “Una chica en Brasil fue drogada y luego violada por más de 30 hombres, todo organizado por su novio, en venganza por una supuesta infidelidad de ella. Se filmó el hecho y se lo subió a distintas redes sociales para el disfrute de muchos. Pero escúchame, la niña con 16 años ya tenía un hijo y encima se drogaba, una putita…” dice una extracción de la carta. La autora recoge casos de mujeres asesinadas en el mundo, al igual que crímenes ocurridos en Nicaragua como el pasado 26 de mayo se conoció de un hallazgo que conmovió al país. La joven Xiomara Athenas Cruz Torres, de 23 años que había sido reportada como desaparecida fue encontrada en el patio de la casa de su amigo Rodolfo García, alias “El Popo”, en total estado de descomposición, después de 47 días de asesinada.El cuerpo de Xiomara fue encontrado aproximadamente a las 2:00 de la madrugada y fue enterrado a las 7:30 de la mañana en el Cementerio Municipal de Estelí. La familia devastada por la noticia tuvo que lidiar en medio del enorme peso de tristeza, con comentarios negativos que señalaban y denigraban a la joven a tal punto de asegurar que “ella se lo merecía”, y que “andaba en mala vida”. Las redes sociales se desbordaron en los medios con comentarios duales que reflejaban el machismo en la sociedad. “Ella se lo buscó; ¿quién la manda a andar con un hombre así?”, dijo un usuario de Facebook; otro señaló a Xiomara de “tonta y provocadora”, refiriéndose a las fotos que según él sugerían “provocación” a los hombres. Un periodista de un medio nacional expresó desde su cuenta personal una apología al crimen de Estelí, “se dice que a esa jovencita le gustaban las cosas caras y sin trabajar; no es por nada, pero quien busca las cosas fáciles no le va bien en la vida”, justificó.Los grupos feministas condenaros los comentarios y han protestado en múltiples ocasiones señalando al Gobierno de crear un ambiente de “impunidad” y de proteger a los criminales. La polémica se intensificó cuando el gobierno redujo la tipificación de feminicidio al ámbito de pareja y no a crímenes cometidos por amigos y hombres cercanos a la víctima.