ENRÍQUEZ LLAMA “PARTIDOS DE SARCÓFAGOS” A AGRUPACIONES POLÍTICAS

Lee también: AMCHAM ve con esperanza diálogo entre OEA y Gobierno de Nicaragua

El jefe de redacción del diario La Prensa, Eduardo Enríquez,Ortega , llamándola “anti demócrata”, durante su intervención en el programa Jaime Arellano En La Nación, que se transmite de lunes a viernes en 100%Noticias. Para Enríquez la postura del presidente es vergonzosa y aseguró que “(el presidente) Daniel no tiene mentalidad de 5 años”. El periodista aclaró inicialmente que no hablaba en nombre del Diario en el que trabaja (La Prensa), sino como un ciudadano. “no quiere diálogo, antes si lo hacía”, lamentó el periodista, y citó una frase del ex Presidente de Uruguay, Pepe Mujica: “No le tengan miedo a la democracia”. Enríquez fustigó la postura de Arellano y afirmó que, el único que puede dirigir el país”.

OPOSITORES

Hasta ahora los conozco, ni sé quiénes eran, ironizó Enríquez.

Si él (Ortega), le da personería jurídica al MRS y al PLI (que dirigía Eduardo Montealegre), fueran distintas las cosas, pero (Ortega), ni siquiera tiene ese nivel de análisis. Este presidente se mantiene encerrado, vive como en una burbuja. Ni siquiera se ve”, criticó el periodista.

El periodista también se refirió a los cy las tildó de “partidos sarcófagos”, porque según él ni siquiera son personas conocidas.Por otro lado, el conductor del programa,que preguntó a su invitado cuáles eran las propuestas que daba para salir de la “crisis política” a lo cual Enríquez sugirió una reforma total a la Ley y el cambio de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE); asimismo como el recorte de legisladores en la Asamblea Nacional (AN), y un sistema que no sea dependiente económicamente de una sola persona.“Todo depende de los resultados y la firmeza con los acuerdos. Si el acuerdo me da pasos positivos, pero si no lleva firmeza, simplemente es un montaje”, expresó el periodista en referencia a un futuro diálogo político. “No es cambiar los magistrados del, es cambiar la Ley; que haya observación electoral, que haya partidos con personería, que, aunque no llenen los requisitos vayan, y luego si no cumplen con cierto porcentaje de votos se eliminen”, sugirió.Durante el programa el presidente del Cosep, José Adán Aguerri escribió un mensaje que leyó el director del programa, Jaime Arellano, en donde pidió al periodista ser “objetivo y serio, a lo que Enríquez respondió inmediatamente: “No sé porqué se enoja, si pide eso (seriedad) pareciera que estamos bromeando”. “Es su gestión y esos logros se traducen a beneficios de la población”, finalizó. Enríquez lamentó la poca importancia que los nicaragüenses le dan a la situación política del país y al pensamiento acrítico referente al entorno que se vive en el país. 100% Noticias/ Houston Castillo