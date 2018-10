PERIODISTAS AÚN NO RECIBEN CREDENCIALES PARA DAR COBERTURA ELECTORAL

None

A 17 días de lasque determinarán la gobernación del país para los próximos cinco años, el gremio periodístico aún no recibe las respectivasdesde los centros de votación de diferentes partes del país. Consultado al respecto el presidente del, magistradoresponsabilizó al vocero de la institución, Félix Navarrete por la falta de acreditación y aseguró que los periodistas incluso tendrán facilidades para ejercer el derecho alLee también:“Yo soy de la idea de que deben de tener preferencia en vista que ustedes deben dar cobertura nacional”, aseguró Rivas, en una conferencia de prensa. Algunas periodistas aseguran que han llenado ciertos requisitos por medio de correo electrónico, sin embargo, asimismo otros aseguran que no han recibido invitación por parte de la institución estatal encargada de acreditarlos. “A estas alturas ya debieron haber mandado a sus medios para el medio acredite a sus periodistas pero no han mandado nada”, asegura Manuel Esquivel, quien se desempeña como reportero gráfico.