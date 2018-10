FAGANIC: “QUESO NO BAJA POR CULPA DE COMERCIANTES”

None

Lee también: GASOLINA REGULAR SUBE Y RESTO DE COMBUSTIBLES BAJAN DE PRECIO

Los ganaderos dicen que el. “Todo lo que aquí viene dentro del qué hacer, del cambio climático, si llovió, si no llovió, todo eso afecta a lay por ende afecta los, pero generalmente aquí esa afectación se baja por sobre, no se traslada nunca al”, dijo Álvaro Vargas, Presidente deElllegó a costar 15 córdobas en la zona productiva y en la ciudad no baja de, aseguró Vargas. “Nosotros hicimos un estudio con la posta, en el caso de la carne, a nosotros nos han bajado un 32% y alha bajado un 0.7”, indicó.