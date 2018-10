IV PODER: "OEA LE DARÍA LEGITIMIDAD A GOBIERNO DE ORTEGA"

“Acojo profundamente el diálogo entre la OEA y el Gobierno, primero porque es una dialogo entre Latinoamérica, es con Estados Unidos, que son socios nuestros (…) es un diálogo con los nicaragüenses”.

“Pastora estaba mostrando semanas atrás fotos de los ‘vende patrias’ y dijo que eran los promotores de la ley Nica Act. Hay que reconocerles que ellos fueron los que le expusieron a Almagro la problemática que se vive en Nicaragua”, expresó Navarro.

Durante el debate llevado a cabo en, programa dirigido por el, los panelistas celebraron unánimemente el diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y laPara el Director de laeste diálogo es positivo, pese a los señalamientos y epítetos que el gobierno del Presidente Ortega espetó durante su intervención en la asamblea del Frente Sandinista de Liberación Nacional, (FSLN), meses atrás, en el que llamó “sinvergüenzas” a los observadores internacionales. “El Gobierno no reconocía a la OEA como un canal válido para el diálogo (…) incluso señaló a (los observadores de la)como ‘sinvergüenzas’, e incluso algunas expresiones mediáticas de simpatizantes delcatalogaron a ese organismo ‘como una prostituta que se acuesta con todos’”. Por su parte elexpresó que es una luz en medio de un panorama electoral; no obstante, vio como oportuno el momento para que el Gobierno muestre “la realidad que se vive en Nicaragua”. Y señaló a los políticos sin partido como los causantes de una tergiversación en cuanto a la información internacional que se maneja sobre el país.“Veamos (el diálogo) como un esfuerzo conciliador y no de imposición. “Era necesario de la misma manera que han venido demandando situaciones de carácter político que el gobierno de Nicaragua también hiciera escuchar ‘su verdad’ sobre todo esto. Porque no todo es negro ni todo es blanco para sacarnos del camino al que todos han querido someterla e imponerla”, dijo Pastora en referencia a los opositores.Elaprovechó su intervención para afirmar que gracias a los opositores que fueron señalados de “vende patrias”, -refiriéndose a los señalamientos que hizo el Comandante Cero, Edén Pastora en un programa de, fueron quienes ejercieron presión para lograr llegar a un diálogo con el organismo internacional. “Yo igual tengo que reconocer que finalmente después de tantas voces y criticas al sistema autoritario con el que se ha conducido el proceso político del país finalmente se haya abierto el diálogo; vale la pena a propósito de lo que decía Moisés, a los opositores”.Paralos puntos de relevancia en este diálogo deberían ser los fraudes electorales; el despojo de los diputados electos bajo la casilla del Partido Liberal Independiente, (PLI), y la liquidación de la personería jurídica de los opositores. “Ese informe hasta ahora se maneja en secreto (…) no deberían incluir más elementos de los que ya se han denunciado; los fraudes electorales, la ilegitimidad de los partidos políticos que están corriendo en este proceso que termina el 6 de noviembre y que muchos han llamado sin tapujos ‘farsa electoral’; la eliminación de los verdaderos partidos opositores”.

Diálogo daría legitimidad a Ortega

El Director de 100%Noticias, Miguel Mora celebró el diálogo; y señaló la importancia que este tiene, sobre todo si se llegan a cumplir los acuerdos que vayan surgir en la reunión. Recalcó el peligro que representaría para la nación, que el Gobierno del presidente Ortega no cumpla con lo que se llega acordar. “El Gobierno tiene que ceder desde luego se sienta; de lo contrario sería súper peligroso ya que está con un arma súper poderosa; (está negociando) con los Estados Unidos; con los nuevos congresistas, si no se ponen de acuerdo con la OEA, éstos darían un informe que le daría luz verde a la ley ‘Nica Act´ y no solo eso sino el tratado de libre comercio”, apuntó Mora.“¿Qué gana el presidente Ortega en Enero?” preguntó el Director de 100%Noticias, “cinco años más en la presidencia y legitimidad”, respondió. “Legitimidad a un proceso que está podrido”, agregó Navarro.Por otro lado, el comentarista político, Cairo Amador, quien no concordó con la postura del Lic. Miguel Mora, afirmó que se debe mantener una visión pragmática en medio de este diálogo. “No concuerdo (…) que Ortega sea benevolente; la oposición en cualquier sistema es derecho propio su existencia y protagonismo, esto será más o menos de la correlación de fuerzas que tengan. Aquí hay que tener una visión pragmática”, afirmó Amador. “Si hay descontento, pero tampoco la oposición tiene mucha fuerza en medio de una división permanente en lo que se ha involucrado. Lo más sano para seguir una secuencia es saber lo qué pasará con este dictamen; qué pasará después de las elecciones; y lo más lógico es (esperar que surja) una convergencia nacional de las fuerzas vivas que incluye sector privado, mipymes, iglesias, etc”, finalizó el comentarista. Houston Castillo/100%Noticias [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=Bh-a8CE2KWg