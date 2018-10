22, Octubre, 2016 22, Octubre, 2016 3:28 a.m. 3:28 a.m.

CAPRILES DENUNCIA UN ‘GOLPE DE ESTADO’ EN VENEZUELA

La oposición venezolana ha pasado a la ofensiva total después de que en la noche del jueves una serie de decisiones judiciales adoptadas por tribunales de provincia llevaran al Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, a suspender la recolección del 20% de firmas del padrón electoral, prevista para la próxima semana como última etapa para convocar a un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Como un "golpe de Estado" calificó esas medidas Henrique Capriles Radonski, gobernador del Estado de Miranda y ex candidato presidencial, este viernes en la tarde durante una rueda de prensa en Caracas en la que la alianza opositora, Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha querido dar una impresión de unidad ante la crisis. Capriles, sujeto a una orden judicial de prohibición de salida del país desde la misma noche del jueves, llamó a sus seguidores a salir a las calles "para recuperar el hilo constitucional" que, en su opinión, quedó interrumpido con la suspensión del Revocatorio. Además, mostró su respaldo a una protesta de mujeres a favor del referendo este sábado, encabezada por la exdiputada María Corina Machado y por Lilian Tintori, mujer del opositor encarcelado Leopoldo López. Entre otras acciones concretas, Capriles anunció que el próximo miércoles se producirá lo que llamó "una toma de Venezuela" en la que "nos movilizaremos a donde haya que movilizarse", insinuando que podrían llegar al centro histórico de Caracas, donde residen la sede de la presidencia de Venezuela y otros poderes públicos. No quiso desarrollar más la expresión, "porque todos entienden a qué me refiero". Capriles dijo que espera que las fuerzas armadas respalden todas las acciones que se lleven a cabo para restaurar el orden constitucional. "Esta es una situación que no queríamos", aseguró, "pero ser pacífico no es lo mismo que ser pendejo". TOMADO DE EL PAÍS