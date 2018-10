COMERCIO Y MIPYMES CON BUENAS EXPECTATIVAS

7:04 a.m.

None

Lee también: ALERTAN DE CHAPEO DE VEHÍCULOS EN LA PLAZA COMERCIAL

El, como las, tienen. Se calcula que en fin de año circularán 647 millones de dólares. Else prepara para atender a los miles deque visitarán el país en esos últimos tres meses del año. Enya se han reservado el 50% de las habitaciones de los hoteles. Las divisas generadas por elcrecerán este año un 14%. “Nuestros cálculos es que vamos a recibir entre septiembre y diciembre de este año, 534 mil 934, lo que significa que podemos cerrar el año con 1 millón 543 mil 360”, detalló Leonardo Torres, Presidente deLaestima que unos 647 millones de dólares circularán en fin de año. “Esperamos que la gente sepa comprar, que no los gaste, que no se vaya a primera vista, que sepa comprar los artículos que en realidad necesita y que aproveche su dinero”, dijo Rosendo Mayorga, Presidente de la. Los ochopodrían reportar ventas por el orden de los 3 mil millones de córdobas. “Los ochoestán en esa proyección, pero más el (Mercado) Oriental porque representamos el 60% de todo lo que se vende a los departamentos”, señaló Jorge Gonzales, Presidente ACMNIC La policía nacional prepara los planes de seguridad para que lospuedan realizar sus compras sin preocupaciones.